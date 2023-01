Comune di Messina, ecco la nuova struttura dirigenziale NOMI

Il Sindaco Federico Basile ha siglato stamani i decreti di conferimento incarichi dirigenziali della nuova struttura organizzativa dell’Ente, con decorrenza 2 gennaio 2023. I provvedimenti sindacali sono stati adottati a seguito dell’approvazione della delibera di Giunta Comunale n°516 del 27 dicembre scorso, con la quale è stata rimodulata la struttura organizzativa ed approvato il nuovo Organigramma ed il nuovo Funzionigramma, in base al quale le strutture di massima dimensione di livello dirigenziale, denominate “Dipartimenti” sono passate da sette a nove strutture, oltre alla Segreteria Generale e la Direzione Generale. Considerato che, il 31 dicembre scorso, sono stati assunti tre dirigenti a tempo determinato, a seguito di procedura selettiva e comparativa, ai sensi dell’art.110 comma 1 del D.lgs n. 267/2000, la nuova struttura del Comune di Messina risulta composta dai già Dipartimenti, Corpo di Polizia Municipale, Affari Generali, Servizi alla Persona e alle Imprese, Servizi Tecnici, Servizi Territoriali ed Urbanistici, e Servizi Ambientali, dal Dipartimento Servizi Finanziari, non più unificato a quello Tributario che diventa nuovo Dipartimento, come nuovo è quello denominato Servizi Manutentivi.

Pertanto, il Sindaco Basile con decreto n. 1 del 2 gennaio 2023 ha conferito l’incarico di direzione del Dipartimento Servizi Ambientali all’ing. Antonio Cardia; con decreto n.2 la direzione del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese al dott. Salvatore De Francesco; con decreto n.3 la direzione del Dipartimento Servizi Finanziari al dott. Antonino Cama; con decreto n. 4 la direzione del Dipartimento Servizi Tecnici all’ing. Antonio Amato; con decreto n.5 la direzione del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici all’arch. Antonella Cutroneo; con decreto n. 6 l’incarico di direzione del Dipartimento Servizi Manutentivi è stato conferito al nuovo dirigente ing. Pietro Certo; con decreto n.7 la direzione del Dipartimento Affari Generali alla nuova dirigente dott.ssa Laura Strano; ed infine con decreto n. 8 al nuovo dirigente dott. Emiliano Conforto è stato conferito l’incarico di direzione del Dipartimento Servizi Tributari. Il Sindaco Basile dopo la firma dei provvedimenti, presenti il Direttore Generale Salvo Puccio e il Segretario Generale Rossana Carrubba, ha incontrato nella Sala Falcone Borsellino i dirigenti. Il Primo cittadino ha ringraziato i dirigenti già incaricati per l’impegno profuso nei rispettivi settori al fine di garantire il corretto funzionamento della macchina amministrativa. Nell’augurare poi buon lavoro a tutti i dirigenti “Auspico – ha aggiunto Basile – che attraverso la vostra capacità di ascolto e di operosità si forniscano risposte positive ai tanti cittadini che si rivolgono e con fiducia a voi, ai vostri sportelli, ai vostri uffici. Questo è ciò che, grazie all’impegno di tutto il personale dirigente e anche di quello dipendente, avviene quotidianamente all’interno del Palazzo comunale, dove ci si confronta con una città che cambia ed ha sempre più necessità e bisogni”.

© Riproduzione riservata