Villafranca, l’esecutivo Cavallaro rivendica i primi risultati raggiunti

Un bilancio dei primi sei mesi di amministrazione è stato tracciato ieri mattina al palazzo municipale dal sindaco Giuseppe Cavallaro e dalla sua squadra. All'incontro hanno preso parte gli assessori Nino Costa, Angelo Giacobbo, Barbara Di Salvo, Gaetano Lamberto e Gianfranca Alessi e gli esperti del sindaco Matteo De Marco e Salvatore Puglia.

Ad aprire gli interventi è stato il primo cittadino, che ha ripercorso questi mesi, tenendo conto della crisi economica mondiale, che si ripercuote in tutte le realtà mettendo a dura prova cittadini, famiglie e commercianti. Cavallaro, senza trascurare la situazione finanziaria dell'Ente, che sta affrontando un piano di riequilibrio, ha precisato come la programmazione vada avanti in prospettiva dell’estate. «Non possiamo sottacere il problema idrico e del depuratore - ha detto -. Due aspetti che sono stati al centro dei miei primi atti amministrativi». Necessario per il sindaco è rilanciare il settore produttivo, tra cui le aree Pirelli ed ex Italcementi. Su questo fronte si cerca una valorizzazione sempre sotto il profilo green a salvaguardia del territorio. Per ciascun progetto serve comunque il supporto della Regione e dello Stato.

