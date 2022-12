Messina, cambio al vertice della Patrimonio Spa: Maurizio Cacace sostituisce Ivano Cantello

Nel corso dei lavori dell’Assemblea dei Soci della Patrimonio Messina SPA, tenutasi ieri, mercoledì 28, a Palazzo Zanca, il Sindaco Federico Basile ha disposto la sostituzione dell’attuale Presidente del CdA della Società Ivano Cantello. “La sostituzione si è resa necessaria – spiega il Sindaco Basile – in quanto non essendo a tutt’oggi pervenuta all’Ente, la necessaria documentazione prevista dalla normativa vigente, il dott. Cantello non aveva ancora assunto di fatto le funzioni di Presidente della Patrimonio Messina. Pertanto, al fine di garantire lo svolgimento delle attività della Partecipata in un settore importante quale la gestione dell’inventario, della valorizzazione e della progettazione del patrimonio immobiliare comunale, – conclude Basile – è stato individuato quale nuovo Presidente della Patrimonio l’avv. Maurizio Cacace”.

