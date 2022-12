Messina, il sindaco firma il decreto: Salvo Puccio nuovo direttore generale del Comune

Era ormai nell'aria da diverse settimane, ora c'è anche il decreto di nomina firmato dal sindaco Federico Basile. Salvo Puccio, taorminese di nascita, laureato in Geologia, 49 anni (ne compirà 50 il prossimo 10 gennaio), è il nuovo direttore generale del Comune di Messina. Ricopre l'incarico finora svolto dalla segretaria generale Rossana Carrubba. Già presidente dell'Amam e dirigente di Palazzo dei leoni, Puccio avrà il compito di organizzare la prevista rivoluzione amministrativa all'interno del Comune, in vista del rafforzamento della dotazione organica attraverso i concorsi per 584 nuovi dipendenti, che cominceranno a essere banditi entro la fine dell'anno.

© Riproduzione riservata