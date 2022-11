Santa Lucia del Mela, la sfida a Sciotto è un rebus

Si voterà in primavera, quasi sicuramente a giugno, ma a Santa Lucia del Mela gli scenari sembrano essere definiti. Il sindaco uscente Matteo Sciotto, fresco di nomina a deputato regionale, ha infatti anticipato che correrà per il secondo mandato con l’obiettivo di portare a compimento il percorso già avviato nel 2018, quando da “forestiero”, come lui stesso amò definirsi in quella circostanza, riuscì a creare una grande unione e sinergia che gli permise non solo di vincere le elezioni ma anche di governare con notevole consenso ed entusiasmo.

«Le elezioni sono lontane – ci dice sorridendo – ma è chiaro che intendo sottopormi al giudizio dei cittadini per avere riscontri sull’attività svolta. In questi 4 anni e mezzo di mandato siamo riusciti a far giungere a Santa Lucia circa 50 milioni di risorse grazie ad una costante progettualità e in molti casi occorre passare alla fase operativa». Il primo cittadino nulla dice sugli altri possibili competitors. «Non so nulla e non lo dico per pretattica – conclude – ma solo perché a me interessa la squadra che sostiene questo progetto e che chiede di poter continuare ad attuare il programma avviato 5 anni addietro. L’unico mio desiderio è che il paese non sia lacerato da possibili scontri o polemiche. Per il resto vedremo che tipo di campagna elettorale sarà e quanti saranno i candidati alla poltrona di sindaco». Sciotto, rappresentante del movimento di Cateno De Luca guida un gruppo civico, anche perché a Santa Lucia del Mela i partiti tradizionali, fatta eccezione forse per il Pd, si muovono attraverso aggregazioni.

