Elezioni a Taormina, tra cene e incontri si attende l’8 dicembre

La corsa alle Amministrative del prossimo anno a Taormina avrà uno snodo finale l'8 dicembre prossimo. Maggioranza ed opposizione hanno deciso di aspettare, infatti, quella data in cui è atteso il comizio di Cateno De Luca, che dovrebbe così tornare sulla scena politica nella Perla dello Ionio per annunciare se si candiderà a sindaco alle prossime Comunali.

In sostanza i due schieramenti vogliono capire se ci sarà De Luca nella competizione e, a quel punto, si deciderà in via definitiva la strategia. Con De Luca in campo si punterebbe sulla possibilità di dare vita ad uno schieramento unico, mentre in sua assenza si andrebbe alla tradizionale sfida tra le rispettive compagini.

La maggioranza è sempre più convinta di puntare sulla riconferma di Mario Bolognari, fermamente intenzionato a riproporre la sua candidatura al governo della città. Proprio nelle scorse si è svolta una cena dell'attuale maggioranza, svoltasi a S. Teresa di Riva. Bolognari proverà in tal senso ad allargare la sua coalizione e si sta già muovendo in questa direzione.

