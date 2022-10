Proclamati in Tribunale gli otto parlamentari regionali messinesi

E alla fine anche i deputati messinesi vennero proclamati. La cerimonia s’è svolta ieri mattina in Tribunale in una delle aule che sono adibite in genere alle udienze delle sezioni penali, visto che l’aula magna della corte d’appello era impegnata. C’erano per la proclamazione ufficiale - ma la presenza non era obbligatoria -, i neo onorevoli Matteo Sciotto e Pippo Lombardo (Sud chiama Nord), Pippo Laccoto (Prima l’Italia-Lega), Calogero Leanza (Pd), Pino Galluzzo (Fratelli d’Italia) e Antonio De Luca (Movimento 5 stelle). Hanno tutti ritirato l’attestato dalle mani della Commissione di verifica, che aveva già inviato i risultati finali dei controlli a Palermo.

L’organo che li ha proclamati, dopo una serie di verifiche che si sono rivelate piuttosto lunghe, è stato la Commissione di verifica presieduta dal giudice Giuseppe Bonfiglio di cui era segretario segretario il direttore amministrativo del Tribunale, Giuseppe Deodato, e segretario supplente il funzionario Antonio Pedale. Si svolgerà invece il 7 e l’8 novembre la cerimonia di accoglienza dei deputati eletti all’Assemblea regionale siciliana. Il 10 novembre, come decretato dal presidente della Regione siciliana Renato Schifani, si terrà la prima seduta parlamentare.

