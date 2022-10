Genovese, non eletto all'Ars, insiste: "Faremo ricorso al Tar. In ballo oltre cento voti"

"Pensavo che ci fossero i margini per intervenire in una fase precedente alla proclamazione" invece " faremo ricorso al Tar".

Luigi Genovese ricorre ai giudici amministrativi contro il risultato elettorale che lo vede fuori dall'assemblea regionale. Non essendo stati accolti i rilievi, presentati all'ufficio centrale elettorale, il passaggio successivo, se dopo la proclamazione tutto resta uguale, è il ricorso al Tar.

In ballo "oltre cento voti" ha detto l'avvocato Marcello Scurria che lo assiste in questa vicenda insieme alla collega Francesca Andò durante una conferenza stampa a palazzo Zanca per spiegare i motivi del ricorso. "Non sono stati accolti i nostri rilievi - dice l' avvocato Scurria -abbiamo chiesto di verificate voti di lista e voti di preferenza". Chiesto anche di fare verifiche sulle tabelle di scrutinio. L'obiettivo, come è stato più volte ripetuto è di "salvaguardare la genuinità del voto"

