Torregrotta, Maurizio Rizzo lascia il consiglio comunale

Motivazioni nette ed inequivocabili sono state messe nero su bianco da Maurizio Rizzo, che lascia definitivamente il consiglio comunale. «A un anno dalle elezioni amministrative del 2021 - spiega in una nota - ho avuto l'onore di essere indicato come candidato sindaco della lista "Torregrotta 21-26". Reputo sia giunto il momento di fare un passo in direzione di un ricambio all'interno del consiglio comunale. Ho interpretato il mio ruolo nel rispetto delle istituzioni e dei cittadini che, votando la lista da me rappresentata, hanno mostrato di credere in un cambiamento di sostanza e non di sola facciata».

Rizzo scrive poi: «È stato un anno intenso, un anno di amarezze ma anche di determinazione, di riflessone al culmine del quale ho maturato il convincimento che in politica, così come nella vita, uno dei valori cui bisognerebbe ispirarsi è quello della gratitudine nei confronti di chi ti ha dato fiducia e quindi, nel mio caso, in primis, degli altri componenti della lista che mi ha sostenuto». Per tale ragione, l'ormai ex consigliere di opposizione ha deciso di dare spazio a chi è rimasto fuori dal Consiglio. Quello del leader della compagine "21-26" non è però un addio alla politica. Lui stesso, infatti, sostiene di voler continuare a impegnarsi. Che sia per strada, tra i cittadini, tra gli operatori economici, tra le associazioni.

