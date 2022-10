Amministrative a Taormina, fronte unico contro la candidatura di De Luca

Spunta l'ipotesi di un fronte unico per contrastare la candidatura a sindaco di Cateno De Luca alle elezioni Amministrative di Taormina. In questi termini si è svolta nelle scorse ore una riunione dei big della politica locale, alla presenza di esponenti sia dell'opposizione che della maggioranza consiliare. All'incontro c'erano i principali volti dell'opposizione come Salvo Cilona, Antonio D'Aveni, Andrea Raneri, Bruno De Vita ed anche Mario D'Agostino, che è uno dei primi alleati del sindaco in carica, Mario Bolognari. Del fronte dell'opposizione fa parte, inoltre, anche l'ex primo cittadino Eligio Giardina. Non era presente nell'occasione, ma da tempo dialoga con l'opposizione, anche Mauro Passalacqua, presidente del “Consorzio Rete Fognante” ed anche lui alleato di punta dell'attuale sindaco Mario Bolognari. Al summit ha preso parte pure il sindaco di Castelmola, Orlando Russo, che ha dato già nei giorni scorsi la sua disponibilità a candidarsi al consiglio comunale di Taormina per sbarrare la strada a De Luca. Le parti esplorano, insomma, l'ipotesi di un'ampia coalizione per contrapporsi all’ex sindaco di Messina.

Non sarà semplice trovare però un'intesa perché l'opposizione non intende sostenere la ricandidatura di Bolognari.

