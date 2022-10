Tutelare gli interessi della città. Ecco cosa si chiederà alla deputazione messinese

Nessun appello, non siamo a scuola. E neppure andrebbe usato il termine “convocazione”, perché non rientra nelle prerogative del sindaco “convocare” parlamentari nazionali e regionali. Piuttosto, l’avvio di un confronto, sistematico e, si spera, proficuo, con un unico obiettivo: tutelare gli interessi di Messina e dei territori della Città metropolitana. Individuare alcuni punti fondamentali, delineare scenari e strategie lì dove sarà possibile impegnarsi, e dar battaglia, «tutti insieme», al di là delle legittime divisioni politiche e delle logiche di partito o schieramento.

Ecco cosa chiederà Federico Basile alla pattuglia di senatori, deputati nazionali e parlamentari regionali eletti nei Collegi messinesi o, comunque, messinesi eletti anche in altri Collegi. Sarà molto interessante vedere stamane chi risponderà all’invito del sindaco.

Dei senatori, ci sarà sicuramente Dafne Musolino (nel giorno ufficiale del suo congedo dalla Giunta), e molto probabilmente Nino Germanà che, pur eletto il 25 settembre in contrapposizione alle liste di De Luca, a giugno è stato tra i più fervidi sostenitori del candidato sindaco deluchiano e le prime foto della sera del trionfo elettorale del 12 giugno lo vedono immortalato sul balcone, accanto all’emozionatissimo Federico Basile. Ci sarà anche Ella Bucalo, senatrice di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha assicurato, come sottolineato di recente dalla deputata regionale Elvira Amata, la massima disponibilità al confronto e alla collaborazione con l’Amministrazione comunale di Messina. A Palazzo Madama andrà anche Barbara Floridia, l’ex sottosegretaria del M5S, che oggi dovrebbe essere presente, pur se il suo movimento è distante anni luce dalle posizioni di Cateno De Luca.

