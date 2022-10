Floridia e Raffa assenti all'incontro con Basile: "Per Messina massima disponibilità"

All’odierno incontro convocato dal sindaco Federico Basile con tutta la deputazione messinese, le parlamentari del Movimento 5 Stelle, Barbara Floridia ed Angela Raffa, non potranno essere presenti in quanto si trovano a Roma per inderogabili impegni già precedentemente assunti che purtroppo non è stato possibile spostare.

Hanno già ringraziato il Sindaco per il cortese invito e rimarcato la loro volontà e disponibilità ad una piena collaborazione istituzionale nell’interesse della città e chiesto un altro incontro da tenersi al più presto in data da concordare, possibilmente durante il fine settimana.

