Milazzo, il caso “Fogliani” in Aula: l’Asp chiamata a chiarire

Questione ospedale sempre in primo piano, specie per le continue disfunzioni che l’utenza registra al Pronto soccorso, e finalmente la possibilità di un confronto previsto nei prossimi giorni tra le forze politiche e i vertici dell’Azienda ospedaliera messinese. Il presidente del civico consesso Alessandro Oliva ha infatti ufficializzato che la questione “Fogliani” sarà affrontata in seduta urgente e aperta lunedì 10 ottobre, con l’intervento del commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina Bernardo Alagna. Una presenza assicurata dopo l’intervento anticipato dal consigliere Rosario Piraino, in risposta ad una ulteriore denuncia di Lorenzo Italiano sulla gravità della situazione in atto esistente all’interno del nosocomio mamertino, e in particolare al Pronto soccorso, dove ha riferito anche del caso di un paziente che ha dovuto attendere 10 ore prima di potere essere sottoposto alle cure necessarie. Problema ripreso successivamente con un intervento di Giuseppe Doddo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata