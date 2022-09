Regionali, a Messina in lizza per 8 seggi... Tutti i candidati e le liste

Il “modello Messina” è la strategia su cui punta Cateno De Luca per replicare, in chiave palermitana, i successi ottenuti in riva allo Stretto. E quindi: uno stuolo di liste, ben nove in riva allo Stretto (lo stesso numero solo a Enna, da 2 a 4 liste nelle altre province), di cui tre “forti” e le altre «di testimonianza», definizione coniata proprio dall’ex sindaco. Il centrodestra si ferma a cinque liste, il centrosinistra addirittura a due. Gli altri corrono tutti da soli, Siciliani Liberi della sesta candidata alla presidenza, Eliana Esposito, non è riuscita a presentarsi in tempo utile al Tribunale di Messina.

Nelle liste deluchiane c’è stato spazio per tutti. Soprattutto tanti ex di altri partiti, ex sindaci o attuali amministratori, ripescati e transfughi. Ci sono il sindaco di Santa Lucia del Mela Matteo Sciotto (ex Pd) e l’ex sindaco di Lipari Marco Giorgianni, le consigliere comunali Nicoletta D’Angelo e Cettina Buonocuore, elette a giugno rispettivamente in Forza Italia e centrosinistra, oggi convinte sostenitrici della causa del leader di Sicilia Vera. E ancora: la sindaca di San Teodoro Valentina Costantino (candidata anche alla Camera), l’ex sindaco di Scaletta Zanclea Mario Briguglio, l’ex leghista Daniela Bruno. Oltre ai fedelissimi di sempre, Danilo Lo Giudice (l’unico uscente) e Pippo Lombardo.

Molti gli uscenti nel centrodestra. Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia, e Bernardette Grasso sono impegnati sul doppio fronte: dovessero farcela sia alla Camera che all’Ars, lascerebbero a Palermo seggi utili per altri forzisti: da Beppe Picciolo (che suggella così il patto con Sicilia Futura) agli ex consiglieri comunali Bruno Cilento e Donatella Sindoni, fino all’avvocato Giovanni Villari. C’è pure l’ex assessore Pippo Corvaja. Un uscente anche nella Lega-Prima l’Italia, il capogruppo Antonio Catalfamo, che in lista è in compagnia di due “big” neo-salviniani: Peppino Buzzanca, al ritorno in politica dopo dieci anni lontano dai riflettori, e il sindaco di Brolo Pippo Laccoto, deputato uscente (eletto nel Pd, subentrato a Franco De Domenico, poi in Italia Viva coi renziani). Un’altra capogruppo uscente, Elvira Amata, guida Fratelli d’Italia, ma è anche nel “listino” di Schifani: dovesse vincere quest’ultimo, aprirebbe altri spazi ai candidati della lista meloniana, costruita insieme a Diventerà Bellissima, il movimento creato da Nello Musumeci, di cui c’è l’uscente Pino Galluzzo, oltre al fedelissimo dell’ex governatore e a lungo collaboratore fidato di Ruggero Razza, Ferdinando Croce. In corsa, tra gli altri, anche l’ex presidente dell’Ordine degli avvocati, Vincenzo Ciraolo. A Luigi Genovese, invece, il compito di trascinare a suon di preferenze (mai mancate in famiglia) la lista lombardiana dei Popolari e Autonomisti, federata anche con Noi con l’Italia (c’è l’ex deputato Marcello Greco), mentre nella Nuova Dc spicca un altro figlio d’arte, Salvatore Merlino (suo padre, Pino, fu sindaco di Messina).

Nelle due liste “superstiti” del centrosinistra c’è una sfida nella sfida all’interno del Pd, rimasto orfano a poche ore dal gong dell’ex candidato a sindaco Franco De Domenico, il quale ha detto addio dopo il passaggio a Forza Italia di Pietro Navarra. La sfida è tra il segretario provinciale Nino Bartolotta, l’ex segretario della Cgil Giovanni Mastroeni e la new entry Calogero Leanza, figlio dell’ex presidente della Regione Vincenzino. Palmira Mancuso, invece, è la rappresentante di +Europa nella lista, mentre il segretario provinciale di Aritcolo Uno, Domenico Siracusano, è in lizza nella lista dei “Cento Passi” guidata, anche a Messina, dal leader Claudio Fava, insieme al giornalista co-fondatore, con Pippo Fava, dello storico mensile “I Siciliani”, Riccardo Orioles.

Nel Movimento 5 Stelle un solo uscente, Antonio De Luca, perché con alle spalle un solo mandato: guiderà i pentastellati a Messina, ma è anche nel “listino” di Di Paola. In lista, tra gli altri, anche la deputata uscente Antonella Papiro e l’ex capogruppo in consiglio comunale Cristina Cannistrà.

MOVIMENTO 5 STELLE

Antonio De Luca

Antonella Papiro

Cristina Cannistrà

Vera Giorgianni

Calogero Leanza

Lillo Valvieri

Giovanni Utano

Riccardo Zingone

FORZA ITALIA

Tommaso Calderone

Bruno Cilento

Giuseppe Corvaja

Daniela Di Ciuccio

Bernardette Grasso

Beppe Picciolo

Donatella Sindoni

Giovanni Villari

FRATELLI D'ITALIA

Elvira Amata

Pino Galluzzo

Luigi Miceli

Gaetano Nanì

Vincenzo Ciraolo

Ferdinando Croce

Giovanna Giacobbe

Teresa Pino

PRIMA L'ITALIA

Maria Aloisi

Antonella Bartolomeo

Giuseppe Buzzanca

Antonio Catalfamo

Giuseppe Laccoto

Giovanna Pantò

Davide Paratore

Marilena Salamone

POPOLARI E AUTONOMISTI

Luigi Genovese

Marcello Greco

Emanuele Carnevale

Nunziata D’Angelo

Barbara Di Salvo

Luca Frontino

Paolo Mangano

Rosa Angela Mazzeo

DEMOCRAZIA CRISTIANA

Gabriella Barbera

Salvatore Merlino

Mariateresa Prestigiacomo

Giovanni Princiotta Cariddi

Federico Raineri Mangialino

Giuseppe Russo

Salvatore Totaro

DE LUCA SINDACO

Cateno De Luca

Valentina Costantino

Clara Crocè

Nicoletta D’Angelo

Alessandro De Leo

Marco Giorgianni

Giuseppe Lombardo

Matteo Sciotto

SICILIA VERA

Danilo Lo Giudice

Eugenio Aliberti

Daniela Bruno

Serena Giannetto

Stefania Giuffré

Antonio Restuccia

Filippo Ricciardi

Marco Vicari

ORGOGLIO SICULO

Mario Briguglio

Concetta Buonocuore

Ivano Cantello

Rosaria Di Ciuccio

Francesco Fazio

Serena La Spada

Vincenzo Pulizzi

Daniela Zirilli

TERRA D'AMURI

Irene Antonuccio

Alessandro Brigandì

Elisabetta Carrolo

Antonino Di Natale

Salvatore Ioppolo

Franco Laimo

Marta Maniscalco

Salvatore Puccio

IMPRESA SICILIA

Ugo Sergio Crisafulli

Francesco Conti

Cristiana Irrera

Anna Lo Bianco

Rita Micalizzi

Rocco Mordaci

Sara Rifici

Antonino Stracuzzi

LAVORO IN SICILIA

Fortunato Barbaro

Nicoletta Campanella

Liborio Antonello Di Buono

Giuseppe Fiocco

Stefania Formica

Mario Grazia Guido

Armando Mellini

Dorotea Sturiale

BASTA MAFIE

Oscar Andò

Marisa Arena

Grazia Calore

Salvatore Cosenza

Fabio Famà

Teresa Impollonia

Cristiano Tripodi

Roberto Zodda

GIOVANI SICILIANI

Giulia Cappello

Alessandra Cardia

Giuseppe Di Mento

Tommaso La Macchia

Fabiana Mormino

Simone Natoli

Domenico Ravidà

Francesco Romeo

AUTONOMIA SICILIANA

Cristina Catalfamo

Giovanna De Vincenzo

Antonio Pennisi

Simona Oteri

Daniele Ruzzo

Giovanni Scopelliti

Bartolomeo Taranto

Oleg Traclò

TERZO POLO

Gaetano Armao

Novella Falduto

Letterio Grasso

Antonino Giordano

Aurelia Botto

Massimiliano Miceli

Mario Ferraro

PARTITO DEMOCRATICO

Nino Bartolotta

Francesco Capria

Valentina Chinnici

Calogero Leanza

Palmira Mancuso

Giovanni Mastroeni

Laura Pulejo

Giuseppe Vitarelli

CENTO PASSI

Claudio Fava

Riccardo Orioles

Giuseppe Cannistrà

Nunziata Foscolo

Agata Gussio

Antonio Mamì

Domenico Siracusano

Mariateresa Zagone

