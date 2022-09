Taormina, Bolognari si ricandida nonostante i tanti sfidanti

Le elezioni Amministrative del 2023 a Taormina potrebbero vedere in campo tre candidati in corsa per la sindacatura.

Il primo cittadino in carica, Mario Bolognari, ha deciso infatti di ricandidarsi e mancherebbe ormai soltanto l'ufficialità per confermare in via definitiva la scelta che ha maturato. Bolognari punta alla riconferma e, in questo momento, sta verificando il sostegno dei suoi alleati. In particolare sembra non esserci ancora il sostegno del gruppo politico che fa riferimento a Mario D'Agostino, "Intesa Democratica" che vorrebbe puntare sulla candidatura proprio di D'Agostino.

Potrebbero quindi esserci, a sorpresa, due posizioni differenti tra il sindaco attuale ed uno dei principali esponenti della maggioranza che regge la città dal 2018.

Bolognari, ad ogni modo, pare intenzionato a sciogliere da qui a breve la riserva. D'Agostino sta valutando se candidarsi a sindaco oppure pensare all'opportunità di rinnovare il sostegno al sindaco in carica, nel tentativo da parte di quest'ultimo di ottenere la riconferma.

