S. Pier Niceto, il sindaco Nastasi sarà assessore alla Solitudine

Con l'attribuzione delle deleghe sono stati definiti i settori di competenza per ciascuno dei quattro assessori dell'Esecutivo Nastasi. Ma c'è anche una novità promossa dal sindaco Domenico Nastasi. Intanto, nello specifico, l'assessore Pietro Insana (che è anche vicesindaco) si occuperà di Pari opportunità, Energia, Ambiente sostenibile, Acquedotto e Cimitero. Al componente della giunta municipale Giuseppe Ruggeri sono state invece affidate le deleghe relative ad Agricoltura, Beni culturali, Sport turismo e spettacolo, Pubblica istruzione e Attività produttive. L'assessora Mariagiovanna Cattafi curerà i Servizi sociali, Politiche culturali e giovanili, Bilancio, Tributi e Personale. Infine, Giuseppe Totaro gestirà Lavori pubblici, territorio e Viabilità, Ecologia e Servizi Idrici.

Il sindaco Domenico Nastasi ha, invece, istituito sotto la sua supervisione l'Assessorato alla Solitudine, già tra l'altro preannunciato in fase di campagna elettorale. È chiaro che si tratta di una decisione in via sperimentale e che prevede una nuova formula di vicinanza e di solidarietà nei confronti di quei cittadini che vivono da soli e che, purtroppo, avvertono questo stato di disagio specie durante le festività. Molti di questi, inoltre, hanno anche i familiari lontani. Sono proprio loro le persone che per il sindaco hanno bisogno di sentire la presenza di qualcuno, avere un aiuto e una voce amica che possa ascoltarli e sostenerli. Un primo passo, in sinergia con l'Ufficio competente, sarà intanto quello di effettuare un censimento per verificare quanti residenti vivano da soli. A quel punto, bisognerà programmare una serie di interventi e di iniziative a loro supporto. Dal più semplice gesto giornaliero, come quello ad esempio di fare la spesa o sbrigare qualche servizio, all'instaurazione di un contatto comunicativo affinché si azzeri quel senso di solitudine che addolora molte persone.

© Riproduzione riservata