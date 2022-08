Messina, 19 le liste ammesse per le elezioni regionali. Esclusi una lista e due candidati

Sono 19 le liste ammesse a Messina alle prossime elezioni regionali. Dopo le ultime verifiche amministrative, che si sono concluse questa mattina, l'Ufficio centrale circoscrizionale del Tribunale ha dovuto escludere infatti dalla competizione la lista numero 20, "Siciliani liberi" poiché la presentazione è stata effettuata alle 16.10, quindi dieci minuti dopo l'orario definitivo di deposito.

Due invece i candidati singoli esclusi. Si tratta di Carla Maria Grazia Riscifuni della "Dc-Democrazia Cristiana" e di Maria Cristina Gambino di "Azione-Italia Viva-Armao". Per tutte e due non era presente nella documentazione depositata l'autentica della dichiarazione di accettazione della candidatura, in sostanza la firma non era autenticata. Queste due esclusioni non pregiudicano comunque la validità delle rispettive liste, che allo stato concorreranno non con 8 ma con 7 candidati. Queste decisioni sono state adottate dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Messina, presieduto dal giudice Giuseppe Bonfiglio e dalle colleghe Alessandra Di Fresco e Simona Finocchiaro, segretario il direttore amministrativo del Tribunale, Giuseppe Deodato. Per gli esclusi c'è la possibilità di un eventuale ricorso da depositare a Messina, e la decisione definitiva spetta all'Ufficio centrale regionale della Corte d'appello di Palermo.

