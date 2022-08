Terremoto nel Pd a Messina, De Domenico rinuncia alla candidatura: "Perso l'entusiasmo"

Continuano gli scossoni in casa Pd. A meno di 24 ore dalla direzione provinciale in cui era stata approvata all’unanimità la lista messinese per le elezioni regionali, ecco che arriva la rinuncia alla candidatura del segretario cittadino del Pd, Franco De Domenico. Poche ore prima, l’ex rettore Pietro Navarra, deputato uscente ma non riconfermato del Pd al quale De Domenico da sempre è vicino, aveva fatto passi di avvicinamento importanti a Forza Italia, incontrando, secondo indiscrezioni pubblicate oggi da Gazzetta del Sud, il candidato alla presidenza della Regione del centrodestra, Renato Schifani, insieme a Beppe Picciolo, candidato per Forza Italia. Inevitabile leggere un collegamento tra le due circostanze. “Comunico di aver informato il segretario provinciale del Partito Democratico della mia rinuncia alla candidatura alle Elezioni Regionali per le quali avevo dato la mia disponibilità - annuncia De Domenico -.

Ho riflettuto a lungo prima di decidere, per rispetto alle tantissime persone che hanno creduto in me in questi cinque anni e alle quali chiedo scusa per il mio disimpegno, tuttavia, anche per le note vicende dell’ultimo mese che hanno riguardato sia il Partito Democratico che tutto il quadro politico, non trovo più l’entusiasmo e il piacere di fare politica che aveva caratterizzato il mio impegno, per cui torno alle mie attività universitarie e professionali, dalle quali ho sempre tratto vere soddisfazioni”. Un addio alla politica di colui che appena due mesi fa era il candidato sindaco del centrosinistra

