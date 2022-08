De Luca presenta le liste per le regionali a Palermo: "Vinceremo con il 41%"

A Palermo il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca ha presentato i candidati delle liste Sicilia Vera e Orgoglio Siculo. Il candidato alla presidenza della Regione siciliana prosegue la campagna elettorale. «Mandare a casa la vecchia classe politica, che non ha idea di quale siano i problemi della gente, questo è il nostro obiettivo - ha sottolineato il presidente di «Sud chiama Nord» Ismaele La Vardera - questo l’obiettivo che stiamo perseguendo con tutte le liste a sostegno di Cateno De Luca. Con le nostre tre ammiraglie, ma anche con le liste di testimonianza».

«Noi andiamo dritti per la nostra strada, a differenza dei nostri avversari che non sanno ancora con quante liste si presenteranno. Forse non riusciranno a chiudere nemmeno quella che fa capo direttamente a Renato Schifani - aggiunge De Luca - per non parlare del fatto che ci sono candidati che vediamo nei cartelloni senza la lista di riferimento perché ancora non sanno in quale saranno inseriti. Noi, prosegue De Luca, abbiamo messo in campo oltre 300 uomini e donne nelle nostre liste: De Luca Sindaco di Sicilia, Sicilia Vera, Orgoglio Siculo, Autonomia Siciliana e Impresa Sicilia. Queste sono le liste presenti nella maggior parte delle province, poi a Messina ed Enna abbiamo nove liste. «Abbiamo messo in campo uomini e donne che ci metteranno nelle condizioni di potere vincere le elezioni, vinceremo con il 41%», ha affermato. A Palermo sono stati ufficializzati i nomi dei candidati che compongono «Sicilia Vera» e «Orgoglio Siculo: Antonio de Luca, Giorgio La Punzina, Giorgio Calì, Michele Longo, Eugenio Ferraro, Antonio Scaturro, Maria Genduso, Maria Concetta Mandalà, Lina Totaro, Claudia Di Palermo, Gioacchino Catalano, Francesco Valentini, Angelo Pullara, Valentina Lo Monte, Franco Calderone, Giovanni Mannino, Calogero Barbera, Ivan Trapani, Giuseppe Mineo, Andrea Muscarella, Concetta Grazia Cafiso, Mario Castelli, Umberto Richici, Umberto Ferro, Vincenzo Accardi, Giovanni Anselmo, Natale Cintura, Massimo Mulè, Francesco Muscarella, Rosalia Pistola.

