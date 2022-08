“Le imprese di Spadafora sono in regola con il Durc”

Continua la querelle politica da parte del gruppo di opposizione “Rinasce Spadafora” sull’affidamento dei lavori alle imprese che non sono “made in Spadafora”. A tenere alti i toni è sempre il capogruppo Lillo Pistone, il quale non condivide la scelta dell’Amministrazione di non privilegiare le ditte locali. In modo particolare, il consigliere (insieme ai colleghi Pasqualina Giannone, Pinella Giacobbo e Andrea Giacobbo) contesta quanto sostenuto dalla sindaca Tania Venuto e più precisamente il fatto che «le ditte, per lavorare nella Pubblica amministrazione, hanno bisogno del Durc in regola e soprattutto devono essere iscritte nella piattaforma del Mercato elettronico (MePa)». È su questo punto che il gruppo non ci sta e non esita ancora una volta a cercare risposte. «La sindaca – precisa Pistone – a nome dell’amministrazione comunale continua non solo a mortificare le aziende spadaforesi, ma adesso quasi le “insulta” lasciando intendere che a Spadafora non vi siano ditte in regola con il Durc e iscritte al MePa. Ciò non solo non è veritiero ma è gravissimo – sostiene l’alfiere dell’opposizione –. Non risponde al vero perché, con carte alla mano, siamo in grado di dimostrare che a Spadafora le ditte che potevano essere affidatarie di tali lavori in quanto in regola con Durc e MePa ci sono eccome. Dall’altro è grave perché la sindaca, pur di giustificarsi, non ha indugiato un attimo a sminuire la capacità dei nostri imprenditori». Il caso, secondo il gruppo, necessita di opportuni chiarimenti da parte dell’amministrazione comunale.

