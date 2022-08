Messina, il presidente della quarta Municipalità Grasso si autosospende dal Pd

“Ho appreso ieri dalla stampa la notizia che non ero stato inserito, nella rosa dei nomi da inserire nelle liste di Camera e Senato. Faccio da sempre parte del Partito Democratico, sono stato l’unico eletto ad una carica apicale nelle ultime amministrative, con il voto di 6800 Messinesi. E nessuno, nessuno del Partito, ha pensato minimamente di tenermi in considerazione". Lo ha affermato, in una nota, il presidente della IV Municipalità di Messina, Matteo Grasso, che si è rammaricato per non essere stato inserito nella rosa di nomi inviati dalla direzione provinciale del Partito Democratico a Roma per rivestire incarichi Nazionali. "Questa - secondo Grasso - è l’ennesima dimostrazione di quanto il Partito Democratico sia distante dal territorio e sia diventato autoreferenziale. Mi autosospendo dal Partito Democratico per protesta verso questa scelta e mi prenderò un periodo per riflettere sul mio futuro”.

