Salario accessorio congelato al Comune di Spadafora, impiegati sul piede di guerra

Stato di agitazione al Municipio di Spadafora per la mancata contrattazione decentrata per il trattamento del salario accessorio che spetta ai dipendenti del Comune, in relazione agli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. A constatare questa circostanza è il capogruppo dell’opposizione “Rinasce Spadafora” Lillo Pistone. A tal riguardo, il consigliere ha presentato un’interrogazione alla sindaca Tania Venuto, come anche ai componenti della Giunta, al presidente del Consiglio, ai consiglieri e ai rappresentanti sindacali interni, chiedendo di fornire un’urgente risposta scritta che motivi le inadempienze. Pistone ha effettuato una ricerca, dalla quale sono emerse «diverse determinazioni in cui figurano più fondi e risorse destinati alla contrattazione decentrata. Per citarne qualcuna, è il caso della determina del 31 dicembre 2021, che vede un importo di oltre 130mila euro connessi al fondo per le Politiche di sviluppo e per la produttività da assegnare al personale».

Dai vari documenti, l’importo complessivo ammonta a 662.993,17 euro.

