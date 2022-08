Messina, l’ordinanza anti movida si farà: le proteste non la fermano

Non fa un passo indietro l’amministrazione comunale che sulla movida, specie quella che si muove nei lidi, punta ad un giro di vite che farà discutere.

Sono bastate le anticipazioni di qualche giorno fa per far agitare un po’ tutto il mondo del divertimento notturno. Ieri le rimostranze del consigliere comunale Dario Carbone (Fdi), ma anche la conferma che l’ordinanza si farà e sarà sostanzialmente identica a quella impostata subito dopo il secondo tavolo tecnico del 28 luglio.

Sarà pubblicata, con ogni probabilità, oggi ma avrà vigenza da lunedì prossimo (8 agosto) sino al 31 agosto.

L’obiettivo è duplice, regolamentare l’attività degli stabilimenti balneari e ridurre le emissioni sonore e anche l’incidentalità sulle strade della movida. La novità principale che sarà introdotta dall’ordinanza del sindaco alla quale sta lavorando l’assessore Dafne Musolino, riguarda orari e attività concesse.

