Messina, la Quinta Circoscrizione chiede attenzione. Verso: "Serve un aumento del personale"

«Migliorare e facilitare il compito delle Circoscrizioni dovrebbe essere in cima alle priorità di ogni amministrazione. La città di Messina vive lo strano paradosso del non voler applicare – per una precisa scelta politica – il decentramento amministrativo. La condizione in cui gli uffici dei quartieri devono svolgere il proprio lavoro, però, necessiterebbe di un’attenzione e cura maggiore». Lo dichiarano in una nota il presidente della V Municipalità, Raffaele Verso, e il Consiglio.

«La mole di lavoro quotidiana da smaltire è altissima, con un’incessante ricezione di richieste in arrivo dai cittadini. Il numero di impiegati, però, è sottodimensionato rispetto al lavoro e il rischio di rallentamenti negli iter resta dietro l’angolo. Inoltre, non possiamo sottovalutare l’impatto del persistere di contagi da Covid-19 che rischiano di limitare e diminuire il già esiguo personale. Una condizione che, certamente, non riguarda la sola V Circoscrizione. Il lavoro degli uffici di quartiere è molto complesso vista la grande quantità di utenza da soddisfare. Al momento la V Circoscrizione - conclude il neo presidente Verso - vanta una decina di unità di personale – che dobbiamo ringraziare per il grande impegno e l’estrema competenza - e il rischio di un’interruzione di pubblico servizio è perenne. Impossibile, quindi, non chiedere all’amministrazione centrale maggiore interesse e una rapida riflessione sulla possibilità di aumento del personale presente negli uffici delle municipalità».

