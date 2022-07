Messina, cresce l’indennità di sindaco e assessori: fino a 14.000 euro

Ritocco, e che ritocco, verso l’alto delle indennità degli amministratori pubblici di Palazzo Zanca e delle circoscrizioni. È quello che contiene la determina della segretaria generale, nelle sue funzioni di direttore generale, che è stata pubblicata ieri, proprio mentre in Aula si votava il piano di Riequilibrio con cui la città si impegnava a rientrare dai debiti maturati negli ultimi decenni. Un contrappunto destinato a far discutere sul tema dei costi della politica che, fra l’altro è una delle voci dello stesso Piano.

«È un ritocco automatico imposto dalla legge» ha commentato la segretaria Rossana Carrubba. Insomma, anche volendo Basile e gli altri non avrebbero potuto farne a meno di questo ricco aumento.

Una legge regionale del maggio scorso ha infatti recepito la norma nazionale con la quale vengono rivisti i parametri economici per i sindaci. Un allineamento chiesto a gran voce dall’Anci regionale ma che, al contrario di quanto avviene nelle regioni a Statuto ordinario, non era automatico. Chi invece non godrà dell’aumento sono i consiglieri.

