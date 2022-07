Regionali Sicilia: De Luca si incammina verso Palermo. La partenza da Fiumedinisi

Iniziata alle 5 dalla piazza Matrice di Fiumedinisi 'Il cammino di Cateno". De Luca, leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della Regione Siciliana, percorrerà a piedi in bici oltre 340 chilometri attraversando 49 comuni per arrivare il 29 luglio a Palermo.

"Un’impresa - afferma Siciliavera in una nota - che simboleggia in qualche modo lo sforzo che richiede arrivare all’obiettivo: liberare la Sicilia dalla banda bassotti politica». Il percorso prevede più tappe intermedie. Ogni giorno De Luca presenterà alla cittadinanza i 'comandamenti' del suo programma di Governo.

Cominciata oggi con il primo punto da Messina, dove l’arrivo è previsto in mattinata in piazza Unione Europea.

"Camminerò tra la gente - ha detto De Luca - prendendomi il tempo necessario per osservare e vivere luoghi e persone. Il mio cammino sarà un percorso per riscoprire il territorio al fianco di quei cittadini ai quali troppo spesso la politica non sa dare risposte. Io non soltanto voglio provare a trovarle quelle risposte, ma voglio che i cittadini sappiano che sto prendendo un impegno direttamente con loro: realizzare il mio programma di governo, rivoluzionare il sistema politico e attuare finalmente il cambiamento di cui abbiamo bisogno».

Oggi, primo giorno di cammino, De Luca percorrerà 47.3 km (31.7 km a piedi e 15.6 km in bici). Al mattino i chilometri da percorrere saranno 33.7 km (18.1 km a piedi e 15.6 km in bici), Nel pomeriggio saranno 13.6 i km da percorrere a piedi a piedi con partenza alle 16.30 dalla Piazza Municipio di Messina fino a Torre Faro.

