Messina, Basile: "Subito la VII Circoscrizione". E' quella di Montemare

Il primo passo è stato compiuto ma non sarà un percorso né semplice né breve. «Nel corso dei lavori della Giunta comunale è stato esitato l’atto di indirizzo per l’istituzione della settima Municipalità, segno della massima attenzione che questa Amministrazione ha rivolto ai Quartieri e continuerà a farlo per tutto il mandato», annuncia il sindaco Federico Basile. La settima Municipalità sarà quella che comprende i villaggi che avevano proposto, con il Referendum sull’istituzione di Montemare, la scissione dal Comune di Messina. Sappiamo tutti come è andata a finire la consultazione referendaria, con oltre cinquantamila messinesi che hanno detto no alla frantumazione del territorio cittadino. Ma i temi posti con l’iniziativa del Comitato promotore sono rimasti tutti sul tappeto e il sindaco Basile, fin dai primi giorni del suo insediamento, ha mostrato la volontà di affrontarli e risolverli. «Auspico il proseguimento di un percorso di decentramento amministrativo che attraverso il dialogo costruttivo e la condivisione di azioni congiunte e sinergiche possa rendere le Municipalità protagoniste a svolgere con più forza, rispetto al passato, il ruolo di soggetti attivi di promozione della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica», ha ribadito ieri Basile.

Percorso complesso, si diceva. Intanto, il provvedimento dovrà essere votato dal Consiglio comunale e su questo non dovrebbero esserci problemi, alla luce della schiacciante maggioranza d’aula a sostegno della Giunta eletta il 12 giugno. Ma l’istituzione di una nuova Circoscrizione, o Municipalità, presuppone una rivisitazione complessiva di tutte le altre nelle quali è stato suddiviso il territorio.

