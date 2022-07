Ospedale di Taormina, l’assemblea sindacale sospende l'agitazione fino a settembre

Sospeso a tempo determinato lo stato di agitazione del personale per le criticità dell’ospedale Sirina di Taormina. Lo ha deciso l’assemblea sindacale di Fp Cgil, Uil-Fpl e Nursind tenutasi all’ospedale di Taormina.

“A seguito di partecipata assemblea, le organizzazioni sindacali hanno esposto ai lavoratori quanto avvenuto in seguito al tentativo di raffreddamento del conflitto presso la Prefettura di Messina. Si sono susseguiti numerosi interventi da parte dei presenti i quali, hanno manifestato ancora una volta il loro disagio e disappunto nei confronti dell’Asp di Messina. Tuttavia, prendendo atto degli impegni attuati dall’azienda per risolvere le problematiche denunziate, i partecipanti all’assemblea, all'unanimità, hanno convenuto su proposta delle OO.SS., stante anche il periodo estivo, di sospendere soltanto temporaneamente lo stato di agitazione. L’assemblea dei lavoratori, attende comunque che codesto Management avvii una serie di confronti con le organizzazioni sindacali e nello stesso tempo, metta in atto tutte le procedure per avviare e facilitare, quanto meno le assunzioni del personale mancante. La partita sarà ripresa nella prima settimana di settembre e nel caso in cui l’azienda non avrà ancora risolto le problematiche più volte evidenziate durante l’incontro in Prefettura, si darà seguito a tutta una serie di azioni sindacali quali, assemblea cittadina e richiesta di audizione in VI^ Commissione Servizi sociali e Sanitari ARS, non escludendo la proclamazione dello sciopero”.

Lo scrivono in una nota Livio Andronico (Segretario Generale UIL FPL Messina); Antonio Trino (Segretario Generale CGIL Messina ) e Ivan Alonge (Segretario Provinciale NURSIND Messina) e gli Rsu delle sigle sindacali.

