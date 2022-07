Messina, ai nastri di partenza per la corsa all’Ars

Neanche il tempo di metabolizzare l’esito delle Amministrative, così nette nel loro esito da sembrare quasi una tappa intermedia, che già si pensa alla meta più importante, del lungo viaggio elettorale: la “destinazione” d’autunno. Lo è persino per chi le elezioni del 12 giugno le ha vinte, Cateno De Luca, il quale, dopo aver mostrato i muscoli consegnando la fascia tricolore che era stata sua fino a febbraio al suo delfino Federico Basile, ora si gioca la partita più importante, quella delle Regionali. Lo fa da candidato presidente, lo fa con una strategia chiara e resa trasparente: il “modello Messina”, e cioè più liste, molte delle quali «di testimonianza», per portare acqua al mulino che conta. Quello del candidato presidente, appunto. Ma chi saranno i messinesi in campo con Sicilia Vera? Tra le certezze, oggi, c’è Danilo Lo Giudice, l’unico uscente confermato, fedelissimo di De Luca e appena rieletto sindaco di Santa Teresa. Già annunciati anche Alessandro De Leo, appena riconfermato in consiglio comunale, l’ex sindaco di Scaletta Zanclea, Mario Briguglio, e l’ex consigliere provinciale Marco Vicari (un anno fa era stato nominato responsabile enti locali dell’Udc). Tra le ipotesi, alcuni dei consiglieri comunali eletti un mese fa, tra cui Serena Giannetto e Cosimo Oteri. Altri nomi arriveranno, questo è certo, dalla provincia. E non solo dalla sponda jonica.

