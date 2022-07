Villafranca, "Orizzonte Comune" resta compatto. Tre nuovi ingressi tra i soci

Assemblea dei soci di Orizzonte Comune che, nella giornata di lunedì, ha discusso sui risultati delle elezioni amministrative appena tenutesi a Villafranca Tirrena.

Il presidente Roberto Saia ha presentato la sua relazione, in cui ha affrontato i temi dell'esito della competizione elettorale, ripercorrendo le tappe del progetto che ha portato l'Associazione a partecipare alla contesa nelle fila di Villafranca Libera.

"La scelta di aderire alla lista Villafranca Libera - ha detto il Presidente - è coerente con la scelta di campo fatta fin dalla nascita dell'Associazione stessa. La lista, in cui Orizzonte Comune ha ricoperto un ruolo da protagonista, e il sostegno a Mario Russo, sono stati frutto dell' impegno che l'Associazione ha profuso nell'ultimo anno tracciando l'unica strada percorribile.

Orgogliosi di una campagna elettorale dai contenuti che mai si erano visti (conferenze sullo sport, sulla disabilità sulla cultura) gli iscritti si sono confrontati sui risultati particolarmente incoraggianti per l'Associazione, benché la stessa non sia riuscita ad entrare in Consiglio comunale essendo il suo candidato Roberto Saia risultato il primo dei non eletti con oltre 300 voti.

"Sono venuti a mancare i voti del Partito Democratico, nonostante il grande impegno dei candidati - sostiene ancora Saia - , dunque qualche interrogativo sulla pressoché totale assenza in campagna elettorale della leadership del partito, che ha rivendicato la scelta del candidato sindaco, ce lo stiamo ponendo, poiché riteniamo che questo non abbia permesso alla compagine guidata da Russo di raggiungere un risultato storico, che era a portata di mano e che avrebbe permesso ai candidati di Orizzonte Comune di entrare in Consiglio Comunale".

Tuttavia, l'Associazione riparte da questa valutazione e rilancia oggi la sua attività, a partire da tre nuovi ingressi, tutti al femminile e quasi tutti già in procinto di aderire prima della campagna elettorale.

"Per noi l'adesione alla nostra Associazione deve essere libera, convinta e motivata. Ecco perché - spiega il Presidente - stiamo formalizzando adesso le iscrizioni delle nostre nuove socie, a elezioni compiute, per evitare che gli stessi ingressi fossero strumentalizzati come momento di propaganda e non considerate come momento di volontaria e consapevole partecipazione".

Le nuove socie sono Floriana Cataldi, candidata alle scorse elezioni e sostenuta dall'Associazione, Eleonora Raffa, già sostenitrice convinta di Villafranca Libera e Silvana Formica, psicologa e attrice teatrale, protagonista del monologo su Graziella Campagna "Al posto giusto", realizzato e messo in scena dalla stessa Associazione grazie alla grande intuizione del regista villafranchese Carmelo Formica.

L'ingresso delle tre donne permette all'Associazione di strutturarsi con un gruppo di lavoro tutto al femminile che si occuperà anche di tematiche inerenti le pari opportunità e il mondo femminile in genere.

