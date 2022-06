Venetico: elezione del presidente dell'Aula, tutto da rifare

Singolare la prima seduta di consiglio comunale a Venetico. Alla luce dell'esito elettorale di questa ultima tornata, il sindaco Francesco Rizzo ha vinto per pochi voti sul suo avversario Nino La Guidara, confermandosi per il terzo mandato consecutivo alla guida del Municipio.

In Consiglio, invece, secondo quanto stabilito sulla scorta dei numeri, la lista di La Guidara ha ottenuto la maggioranza. In Aula siedono pertanto 7 consiglieri di riferimento alla sua lista e 5 a supporto dell'Amministrazione Rizzo. Nel corso dell'elezione del presidente del Consiglio, in seconda battuta, si è registrata una situazione di parità con 6 voti che sono stati assegnati al consigliere Nino Mento (gruppo La Guidara) e 6 preferenze alla consigliera Katia Spinella (sempre del gruppo La Guidara).

Quest'ultima, in fase di votazione, è stata appoggiata proprio dalla lista di Francesco Rizzo, che ha ritenuto opportuno premiarla in quanto è risultata in assoluto la prima degli eletti di entrambe le liste con 306 preferenze. In conseguenza di ciò, la geografia in Consiglio potrebbe cambiare. Katia Spinella, infatti, ha già annunciato il suo allontanamento dal gruppo di Nino La Guidara. L'elezione alla presidenza del Consiglio sarà riproposta al prossimo consiglio comunale.

