Messina, Lombardo: "Soddisfatti per il premio di maggioranza". Germanà e Bruno: "Era certo"

"È grande la soddisfazione nel aver sentito oggi confermare dall'autorevole Presidente del seggio centrale dott. Corrado Bonazinga che alle liste a sostegno del sindaco Federico Basile è stato assegnato il premio di maggioranza. Le articolate motivazioni di cui ha dato lettura il magistrato hanno posto fine a quella ridda di prese di posizione assolutamente infondate che hanno animato il dibattito politico nelle ultime settimane. Credo sia doveroso porgere un sentito ringraziamento al presidente e a tutti i componenti del seggio centrale per l'enorme lavoro svolto in questi giorni per porre rimedio a una serie di errori di trascrizione commessi da vari presidenti di seggio a causa della loro poca o nulla esperienza in materia", è quanto ha dichiarato il presidente del Movimento Sicilia Vera, Giuseppe Lombardo, che ha aggiunto: "Sono convinto che avere 20 consiglieri comunali a sostegno dell'amministrazione Basile rappresenterà uno strumento molto utile a realizzare in modo più celere e incisivo il programma amministrativo premiato dagli elettori. A tutti gli eletti rivolgo sentiti auguri di buon lavoro".

Prima l'Italia: "Sindaco e maggioranza solida"

"La legge è legge e va applicata, non può essere interpretata". A dirlo, commentando il risultato finale dello spoglio delle liste per il Consiglio comunale sono il leader messinese di Prima L’Italia, Nino Germanà e la commissaria Daniela Bruno. “Eravamo certi fin dal primo minuto che avremmo avuto il premio di maggioranza – continuano – siamo felici di aver contribuito, insieme a tutta la nostra squadra, a dare alla città il migliore sindaco in assoluto. La città adesso avrà un sindaco e una maggioranza solida per lavorare su un progetto serio per cambiare il volto della città».

