Scissione a 5 Stelle, il gruppo siciliano resta con Conte. Zafarana: "Il M5S non è morto, esiste e resiste"

Il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle ha deciso di restare con Conte. A renderlo noto anche Valentina Zafarana, la deputata regionale di Messina e candidata vicesindaco per il centrosinistra alle recenti elezioni comunali di Messina. "Quanto successo negli ultimi giorni mette il Movimento 5 Stelle davanti allo specchio. Allo specchio ci si rende conto del tempo che passa, se siamo in forma, se ci si deve prendere cura di sé. Tempo ne è passato sicuramente, tante evoluzioni e cambiamenti sempre in corsa ci han messo alla prova, tante scelte hanno generato ora affidamento, ora disaffezione e scoramento in chi ci sostiene e in chi ha deciso di allontanarsi, ma siamo cresciuti insieme, confidando nel fatto che in questo "luogo politico" ci fossero sempre, come elementi cardine, la partecipazione democratica, la solida base di valori condivisi, e l'apporto significativo di temi innovativi, che il M5S per primo ha portato nel dibattito politico, elementi che hanno costituito la nostra cifra politica. E questo nessuno ce lo può togliere, neanche chi oggi va via - scrive la Zafarana - Sicuramente ci dobbiamo prendere più cura dei territori, lo abbiamo detto e vogliamo farlo: non devono contare solo i numeri in parlamento, quanto piuttosto la presenza dei gruppi locali, il loro lavoro e la credibilità. Ogni fase nuova è una sfida decisiva che indubbiamente rappresenterà una chance da non perdere per il Movimento, per incidere nella vita politica del Paese, per continuare a dare quelle risposte che i cittadini meritano e per le quali ci hanno votati. Sempre tenendo alto il vessillo della legalità e della solidarietà. Il gruppo regionale, di cui faccio parte, è compatto e convinto nel proseguire il percorso con Giuseppe Conte. Abbiamo spesso riscontrato delle difficoltà nell’essere ascoltati a Roma da chi, pur avendo ruoli di governo, non ha ascoltato i territori e le loro legittime richieste come avrebbe dovuto, e questo elemento può essere utilmente rassegnato alla riflessione di tutti, per comprendere quanto sia importante rimanere radicati "a terra", se si vuole incarnare correttamente il ruolo che i cittadini ci han messo nelle mani. È innegabile che la botta sia forte, ma nel segno di quei valori che hanno dato forma all’ azione politica del M5S negli anni, andiamo avanti, con il coraggio di chi guarda negli occhi le persone e sta loro accanto, nel presente. Al nostro futuro personale penseranno gli iscritti e gli elettori a tempo debito, con le regole e le modalità che riterranno più opportune: chi oggi si è smarcato in modo così traumatico, a mio parere, ha invece pensato al proprio futuro, mascherandolo da interesse nazionale, infischiandosene di quello che sarebbe successo al M5S. Grazie per ciò che avete fatto, peccato per ciò che avete disfatto, buona vita. La mia casa è e continua a rimanere il Movimento Cinque Stelle conclude Valentina Zafarana - Il Movimento Cinque Stelle non è morto, esiste e resiste, perché è impossibile vincere contro chi non si arrende mai".