A Messina Basile apre le porte... del dialogo

Un gesto distensivo, dopo le tossine accumulate in campagna elettorale. Ma non solo. La convocazione di un incontro, da parte di Federico Basile, con gli altri candidati a sindaco, suoi avversari nella competizione del 12 giugno, è un’iniziativa assolutamente inedita per Palazzo Zanca. I passaggi di consegne tra sindaco uscente e subentrante erano scontati, ma mettere assieme, tutti attorno allo stesso tavolo, i “competitor” dei vari schieramenti, finora non era stato mai fatto. «C’è sempre una prima volta», ci scherza su Basile.

Il confronto è fissato per venerdì 24, alle 10. L’invito ovviamente è rivolto a Maurizio Croce, Franco De Domenico, Gino Sturniolo e Salvatore Totaro. «Sarà l’occasione per un incontro, all’indomani dell’esito della campagna elettorale che ci ha visto avversari, nell’ottica di avviare un dialogo costruttivo finalizzato a favorire il progresso economico, sociale e culturale della città di Messina», è l’auspicio espresso da Basile. L’obiettivo è trovare alcuni punti in comune sui quali poter ragionare, e anche agire, insieme, ognuno secondo il proprio ruolo e il proprio grado di responsabilità. In questa direzione, già la campagna elettorale, al di là delle schermaglie naturali e delle tensioni, aveva offerto alcuni spunti interessanti.

