Marchello nomina la sua Giunta: San Piero Patti tornerà a splendere

Nominata la Giunta di S. Piero Patti. La sindaca Cinzia Marchello, dopo il passaggio di consegne e l’insediamento al Municipio, ha provveduto a nominare la sua squadra di governo. Il nuovo esecutivo è formato dai due assessori designati in campagna elettorale, Gianluca Di Bella e Salvatore Pantano a cui si sono aggiunti i due candidati eletti al consiglio comunale Salvino Fiore (sindaco uscente) e Armando Interdonato.

A Gianluca Di Bella sono state affidate le deleghe alla Tutela ambientale e sostenibilità, Protezione civile, Politiche giovanili e del Lavoro, Innovazione tecnologica, Valorizzazione del patrimonio architettonico. A Salvatore Pantano la sindaca ha affidato le deleghe a Cultura, Pubblica istruzione, Biblioteche e archivi e Comunicazione istituzionale. Armando Interdonato, come nella precedente amministrazione, manterrà le deleghe all’Acquedotto e Fognature, Pubblica illuminazione, Arredo urbano e verde pubblico, assessorato “alle piccole cose”, Manutenzione delle strade interne ed esterne, Segnaletica e Toponomastica, Autoparco, Servizi cimiteriali. Infine a Salvino Fiore, che è stato anche nominato vicesindaco, sono state affidate le deleghe all’Economia e Finanze, Bilancio, Tributi, Economato, Patrimonio e Contenzioso, Affari istituzionali.

La sindaca Marchello ha mantenuto per sé il resto delle deleghe, tra cui Lavori Pubblici, Polizia municipale, Servizi sociali, Turismo, Pari opportunità e Tutela animali.

