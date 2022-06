Elezioni a Messina: Pd, FdI e FI contro l'assegnazione del premio di maggioranza a Basile

Dopo 5 giorni dal voto e dopo quattro dall’inizio degli scrutini per le comunali messinesi non si hanno i risultati definitivi. Sul sito dell’assessorato regionale agli enti locali risultano i risultati relativi a 240 sezioni su 253. Su quello del Comune di Messina 244 su 253.

Sta lavorando il seggio unico centrale che dovrà verificare l’esito delle elezioni per il consiglio comunale di Messina dopo aver verificato quelle per il sindaco. Il seggio unico è presieduto dal giudice Corrado Bonanzinga. Per diverse sezioni è stata necessaria la convocazione dei presidenti per riuscire a far quadrare i conti dei verbali. La conta proseguirà per i consiglieri comunali e quelli circoscrizionali sino ad arrivare alla sezione 253.

Sono ancora incerte alcune questioni fondamentali come l’attribuzione del premio di maggioranza in consiglio comunale.

Secondo quanto affermato dall’ex sindaco Cateno De Luca le liste del neo sindaco Basile hanno la maggioranza del 40 per cento e hanno diritto al premio di maggioranza, mentre di opinione diversa il Pd, Fi e Fdi che hanno depositato al giudice Bonanzinga delle memorie interpretando in modo diverso la normativa e spiegando perchè le liste di Basile non otterrebbero la maggioranza. Intanto caos anche nelle circoscrizioni. Al seggio della V Municipalità, sez. 153, sono state riscontrate tante anomalie e numerosi verbali bianchi e si sta procedendo alla riconvocazione dei presidenti.

