Messina, il neo sindaco Federico Basile: "Ripartiamo dal Piano di riequilibrio"

Ha fretta di ricominciare, Federico Basile. «La città attende subito risposte», ripete alla vigilia della proclamazione ufficiale, slittata a oggi. Domenica sera, in piazza Unione europea, ci sarà la grande festa del “ringraziamento ai messinesi”, che coincide con il giorno del quarantacinquesimo compleanno del nuovo sindaco. Con Basile e Cateno De Luca, è annunciata la presenza anche dell’europarlamentare Dino Giarrusso (che ieri ha tenuto, assieme a De Luca, la conferenza stampa di presentazione della candidatura all’Ars del portavoce di Sicilia Vera, l’ex Iena Ismaele Lavardera) e del leader della Lega Matteo Salvini.

«Da lunedì prossimo si torna al lavoro», Basile lo va dicendo a se stesso e ai suoi “compagni di viaggio”, la squadra di assessori e presidenti di società partecipate, con cui, da direttore generale, ha lavorato negli ultimi tre anni e mezzo e che adesso tocca a lui guidare.

Il regalo di compleanno lo ha già avuto il 12 giugno con la clamorosa elezione al primo turno. Clamorosa soprattutto per due aspetti: il distacco nettissimo nei confronti dei candidati delle coalizioni di Centrodestra e Centrosinistra e soprattutto il fatto che, per la prima volta dopo decenni, i messinesi hanno riconfermato l’Amministrazione uscente. «Un premio al buon governo», lo ha definito Basile.

Ma c’è un altro regalo, «la ciliegina sulla torta», che potrebbe maturare nelle ultimissime ore: il raggiungimento del premio di maggioranza (De Luca ieri lo ha dato per certo), che assicura ben 19 consiglieri alla coalizione che sostiene il sindaco Basile e sancirebbe con molta probabilità l’accorso sull’elezione a presidente del Consiglio comunale di Cateno De Luca.

