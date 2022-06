Barcellona, un portale darà l’accesso ai servizi comunali

Si riduce il gap che in termini tecnologici relega Palazzo Longano a fanalino di coda dei servizi digitali interni al Municipio, oltre che indietro rispetto all'offerta delle prestazioni telematiche da destinare al cittadino.

La manovra portata a termine in questi mesi ha determinato un sostanziale cambio di rotta, anche grazie alla predisposizione di alcune progettazioni che, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, hanno premiato l'Amministrazione comunale con lo stanziamento di contributi per un ammontare complessivo di 300.000 euro. Due distinte linee di intervento che consentiranno a Palazzo Longano di mettersi al passo con i tempi e salutare definitivamente le obsolete pratiche fino ad oggi riscontrabili sul portale istituzionale e nell'iter di predisposizione delle mansioni amministrative. La rivoluzione digitale consentirà il potenziamento dei livelli di informatizzazione degli uffici del Comune, l'ampliamento dell’offerta di servizi digitalizzati ai cittadini, ai professionisti e agli operatori economici, e la realizzazione di un portale istituzionale maggiormente "user-friendly" di quello attuale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata