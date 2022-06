Montemare: superato il quorum di un soffio. In città ha votato il 51,59% dei messinesi

Sia pur di un solo punto percentuale il referendum su Montemare ha raggiunto il quorum necessario per la sua validità anche nel resto della città, cioè in tutta quella parte di Messina che non rientra nei 12 villaggi per i quali era in discussione il distacco per la creazione di un nuovo comune. In base ai dati del Comune, stando all'aggiornamento delle 6.17 di questa mattina con 240 sezioni scrutinate su 240, ha espresso la propria preferenza il 51,23 dei messinesi. Si tratta di 94.970 cittadini.

Leggermente superiore il quorum invece nell’area di Montemare. Pertanto dovrà essere valutato l’esito scrutinando e sommando i risultati del referendum in tutta la città. Sempre ammesso che i dati ufficiosi del Comune vengano confermati nel corso della giornata.

Nell’intera città ha votato il 51,59% (253 sezioni). Nel distretto interessato, cioè i 12 villaggi, ha votato il 61,37% (13 sezioni). Nel resto della città (240 sezioni) ha votato il 51,23%.

© Riproduzione riservata