Messina, sostituiti 60 presidenti di seggio. Le schede sono otto, ecco COME SI VOTA

In Sicilia ogni elettore potrà dare fino a due preferenze per i candidati al consiglio comunale, purché si rispetti la preferenza di genere: se si vogliono votare due consiglieri dovranno essere un uomo ed una donna. È prevista la possibilità del voto disgiunto, si potrà quindi votare il candidato o i candidati al consiglio comunale di una lista, ed il candidato sindaco di un'altra lista. Se non si esprime alcuna preferenza per il candidato sindaco, il voto andrà automaticamente anche al candidato sindaco della lista nella quale si vota il candidato o i candidati al consiglio comunale.

60 presidenti rinunciano all'incarico

Sono 254 le sezioni nel territorio comunale e in molte di esse ci saranno presidenti alla prima esperienza. È quello che si deduce dalla sostituzione di una sessantina di presidenti che, sino a ieri, hanno rinunciato all’incarico. L’intervento del Comune, della Prefettura e della Corte d’Appello ha però supplito alle defaillance. Ma oggi pomeriggio, al momento del ritiro della documentazione a Palazzo Zanca, potrebbero essercene delle altre per via delle assenze non annunciate.

Si voterà dalle 7 alle 23. Poi inizierà lo spoglio ma solo per i 5 referendum sulla giustizia. I membri del seggio si ritroveranno alle 14 di lunedì per proseguire con, nell’ordine, spoglio della scheda per sindaco e consiglio comunale (colore azzurro), presidente e consiglio circoscrizionale ( colore rosa) e, infine, referendum Montemare (bianca).

È possibile ottenere il rilascio delle tessere elettorali, oggi, dalle ore 9 alle 18, e domani dalle 7 alle 23, negli uffici di Palazzo Zanca e nelle sedi circoscrizionali. Per le circoscrizioni i votanti sono, I: 18.997, II: 25.324, III: 43.912, IV: 41.158; V: 37.436; VI: 25.245.

dom.be.

Si cercano presidenti "con esperienza". Come candidarsi

In vista delle consultazioni elettorali e referendarie di domani, domenica 12 giugno, il Servizio Elettorale del Comune di Messina ricerca disponibilità da parte del personale comunale di categoria C e D interessati ad assumere la funzione di Presidente di seggio per l’eventuale nomina, qualora si rendesse necessaria la sostituzione per impedimento dei Presidenti nominati dalla Corte d’Appello. Sarà data precedenza a chi, in occasione di scorse elezioni, abbia maturato esperienza di componente di seggio come Presidente, segretario o scrutatore.

Per dare la propria disponibilità occorre presentare, entro le ore 11 di oggi, sabato 11 giugno, il modulo allegato direttamente presso il Servizio Elettorale, sito a Palazzo Zanca (Piazza Unione Europea), piano terra, stanza n. 3, o inviarlo alla seguente mail elettorale@comune.messina.it .

Il richiedente dovrà altresì individuare precauzionalmente un segretario che, in caso di nomina, dovrà assisterlo nelle operazioni del seggio elettorale. Ai Presidenti di seggio spetta il compenso di € 282,00, mentre agli altri componenti del seggio (segretario e scrutatori) spetta un compenso di € 208,00.

Si chiede la collaborazione degli elettori

Il comitato spontaneo dei presidenti di seggio rinnova la richiesta di collaborazione da parte degli elettori per le file che certamente sì verificheranno in sede elettorale. In merito si precisa che alcuni neo presidenti nominati nella giornata di venerdì hanno contattato il Comitato che si è prestato a dare un orientamento formativo. Difatti formare in meno di 24 ore soggetti di prima nomina è impossibile e certo gravare tale compito solo sulla volontà di alcuni volontari che cercano di colmare le lacune organizzative delle istituzioni appare una forzatura delle istituzioni a ciò preposte. Il timore concreto è che i problemi che si verificheranno nei seggi elettorali possano ricadere sullo stesso Comitato che, in fin dei conti, offre il proprio sostegno solo per spirito solidaristico senza alcuna sovvenzione.

Quello che sta accadendo in questa tornata elettorale in cui, a 24 ore dalla formazione dei seggi, molte sezioni sono ancora prive di un presidente, possa essere uno spunto per organizzare corsi di formazione preventiva anche coinvolgendo l'Università degli studi di Messina, oltre che lo stesso Comune di Messina e la Corte d'appello, per eliminare tutte le criticità che si sono presentate in questi giorni.

© Riproduzione riservata