Campagna elettorale: Sgarbi a Messina per sostenere Basile

Ultimi dieci giorni di campagna elettorale, prima delle 24 ore di “silenzio” che precederanno la domenica del voto, il prossimo 12 giugno. Comincia davvero la volata finale.

Donato con Totaro

Ieri, a sostenere la candidatura di Salvatore Totaro, il medico appoggiato dalle liste di Ftl e Msa e dell’Ucdl, è arrivata in città l’europarlamentare Francesca Donato, nata ad Ancona, di origini venete, sposata con un imprenditore siciliano e candidata sindaca a Palermo. È la fondatrice del movimento “Eurexit”, è stata leghista fino al 2021, ora è una dei leader dei movimenti italiani che hanno assunto posizioni fortemente critiche contro il Governo nazionale per la gestione dell’emergenza Covid. E ieri, nella sede del comitato Ftl, insieme con Totaro, con il presidente dell’Ucdl Erich Grimaldi e con il fondatore di Futuro Trasparenza e Libertà, Daniele Zuccarello, l’europarlamentare ha sottolineato come ci sia in Sicilia, e nel resto del Paese, questa voglia di aggregazione di tutte quelle forze che non si riconoscono più nel “sistema” dei partiti al potere. «Siamo l’unica vera alternativa», hanno ribadito Donato e Zuccarello.

Sgarbi con Basile

Oggi sarà a Messina Vittorio Sgarbi. Il deputato, critico d’arte, polemista, leader di “IoApro Rinascimento” (nato dalla fusione tra due movimenti, “Rinascimento” dello stesso Sgarbi e “IoApro” guidato da Umberto Carriera), si è schierato con Federico Basile, candidando nella lista “Prima l’Italia” il docente universitario Gabriele Cervino. Alle 13,30 Sgarbi farà un giro sulla feluca con Cateno De Luca e Basile, nel pomeriggio sarà a Torre Faro e poi seguirà anche la processione della Madonna della Lettera.

Bartolo con De Domenico

Domani, a sostenere la candidatura di Franco De Domenico, ci sarà l’europarlamentare del Pd ed ex medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, attuale vicepresidente della Commissione per le libertà civili. L’appuntamento è alle 10,30 al Comitato elettorale di via Garibaldi.

Musumeci con Croce

Domenica, alle 19, in piazza del Popolo, si terrà la convention del Centrodestra sul tema “La città dello Stretto”. A sostenere Maurizio Croce i presidenti della Regione siciliane e della Calabria, Nello Musumeci e Roberto Occhiuto.

Sturniolo a Camaro

«Bisogna avere una casa per andare in giro per il mondo». È la citazione fatta propria da Gino Sturniolo, il candidato sindaco di “Messina in Comune”, il quale lunedì, alle 18, terrà un comizio nella piazza del suo villaggio d’origine, Camaro. E Sturniolo lancia frecciate: «Messina è una città che perde ogni anno 3000 suoi figli. Lo ripetono tutti, come un mantra, come fosse causato dal destino cinico e baro, come se, dicendolo, si autoassolvessero. E invece se così è, la responsabilità è tutta da attribuire ai grandi partiti politici nazionali, a quelli di Centrodestra e a quelli di Centrosinistra, ma anche a quei personaggi che Sicilia Vera sta imbarcando sul proprio carrozzone. Fateli, dunque, venire a Messina Meloni, Letta, Salvini, Speranza, Giarrusso. Fate che i messinesi capiscano che votando Basile, De Domenico e Croce stanno votando per chi ci ha destinato a un futuro di marginalità. Così ci fate campagna elettorale...».

