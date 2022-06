Messina, tutti gli appuntamenti per la festa della Madonna della Lettera

Messina si prepara a rinnovare l’atto di affidamento alla Madonna della Lettera: una devozione secolare che torna quest’anno dopo due anni di stop a causa del Covid. Con la traslazione sull’altare maggiore della Cattedrale dell’antico fercolo argenteo ha avuto inizio mercoledì scorso la novena in preparazione ai festeggiamenti della Patrona che culmineranno il prossimo 3 giugno con la processione del simulacro per le vie del centro.

Domenica scorsa in Cattedrale, il biblista mons. Giuseppe Costa ha proposto la catechesi mariana sul tema “S. Maria della Lettera, la donna vestita di sole”: una lettura biblio-teologica del testo dell’Apocalisse 12, nel quale emerge si parla di Maria - la donna vestita di sole - e del serpente antico - l’enorme drago rosso - arricchita dal contributo dei Padri della Chiesa. La serata è stata arricchita dal concerto “Armonie di pace” al grande organo Tamburini, eseguito da don Giovanni Lombardo. Il triduo in preparazione alla solennità, da domani al 2 giugno, sarà presieduto dal vescovo ausiliare Cesare Di Pietro e si concluderà il 2 alle 19,30, con i vespri solenni presieduti dall’arcivescovo Giovanni Accolla. Sarà mons. Salvatore Pappalardo, arcivescovo emerito di Siracusa, a presiedere in Cattedrale il solenne pontificale del 3 giugno alle 11,00, concelebrato dai pastori messinesi alla presenza dei sacerdoti dell’arcidiocesi e delle massime autorità civili, militari e accademiche; alle 18,30 si svolgerà la processione del fercolo con partenza da piazza Duomo e al rientro, alle 21 circa, la messa conclusiva. Il corteo attraverserà corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro, via Garibaldi (carreggiata lato monte) e via I settembre, per poi far rientro in Cattedrale. Per consentirne il regolare svolgimento, la viabilità lungo il percorso interessato subirà alcune modifiche. Venerdì 3 giugno, per la durata della processione sarà interdetta la circolazione veicolare lungo corso Cavour - nel tratto compreso fra piazza Duomo e via T. Cannizzaro - e nelle vie T. Cannizzaro (tra corso Cavour e via Garibaldi), via Garibaldi carreggiata lato monte (tra via T. Cannizzaro e via I Settembre) e in via I Settembre, nel tratto compreso tra via Garibaldi e Piazza Duomo. Inoltre, sempre venerdì 3, dalle 8 alle 24, sarà vietata la sosta nello spazio destinato alla fermata degli autobus, in corrispondenza del limite ovest di piazza Duomo e in via I Settembre, lato sud, tra le vie Cesare Battisti e Garibaldi. Dalle 16 sino a circolazione normalizzata, su indicazione della Polizia Municipale, sarà istituito il doppio senso di circolazione in via Garibaldi carreggiata lato est, tra via I Settembre e largo S. Giacomo.

© Riproduzione riservata