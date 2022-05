Messina, il "Jeeg robot" annunciato da De Luca è l'europarlamentare Dino Giarrusso

Il mister X, "Jeeg robot", annunciato da Cateno De Luca ha ufficialmente un nome: Dino Giarrusso. L'europarlamentare, ex 5Stelle, ha aderito al progetto del nuovo Movimento meridionalista lanciato stasera, in piazza Duomo, dall'ex sindaco. «Messina - dichiara Giarrusso -ha un unico candidato credibile, che si chiama Federico Basile. Il grande lavoro fatto per migliorare il bilancio e portare soldi e progetti per Messina non può essere interrotto proprio adesso, e la città non può ricadere vittima dell’inconcludenza conclamata dei vecchi partiti. Il mio progetto politico va avanti, e sono felice dell’interessamento di Cateno De Luca, con cui stiamo provando a trovare un’intesa per un percorso comune. Di certo a Messina io aiuterò il suo candidato e le sue liste a vincere, perché lo meritano loro e lo meritano i messinesi», conclude Giarrusso. De Luca, da parte sua, ha dichiarato che questo Movimento meridionalista segnerà una svolta nella politica regionale e nazionale, perché stanno aderendo tanti amministratori di Comuni del Sud e perché «questa è la stagione giusta per andare oltre lo sterile rivendicazionismo e costruire davvero un nuovo Meridione, che diventi la forza propulsiva del nostro Paese».

Giarrusso, 47 anni, è dal 2018 europarlamentare, catanese, ha lasciato il M5S da poche settimane. «Non appena ho annunciato il mio addio al Movimento Cinquestelle, ho ricevuto una chiamata da Cateno De Luca, che ho poi incontrato a Roma. Cateno è interessato al mio progetto di un Movimento politico federativo che ridia forza e dignità al Sud anche per aiutare il Nord, eliminando un’Italia a due velocità che non giova a nessuno. Uno dei pilastri di questo progetto è unire e dare maggior rilevanza a tutte quelle forze che hanno un peso notevole in determinate zone d’Italia ma non incidono a livello nazionale» così in una nota l’europarlamentare Dino Giarrusso, a proposito delle voci che lo vedono vicino ad un’intesa col sindaco uscente di Messina Cateno De Luca. «Ho molto apprezzato le idee, le proposte e la grande energia di De Luca, e gli riconosco l’enorme merito di muoversi fra la gente, di conoscere il popolo e stimolarlo a partecipare come faceva un tempo il Movimento e come purtroppo non fa più. Stiamo lavorando insieme per capire se ci può essere un’intesa e se il progetto che sto portando avanti con fervore e che sta ricevendo tante adesioni e moltissimi attestati di stima, possa sposarsi col grande lavoro che lui ha già fatto e continua a fare in Sicilia. Intanto a Messina appoggerò convintamente Federico Basile, sicuro di aiutarlo a vincere! Per un’intesa completa, che ci porti presto ad un progetto comune anche a livello regionale e nazionale, stiamo lavorando con entusiasmo», conclude Giarrusso.

© Riproduzione riservata