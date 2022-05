De Luca e... Jeeg Robot. Oggi il battesimo del Movimento meridionalista

Il “mister X” è diventato “Jeeg Robot” (ma potrebbe anche essere, alla fine, l’ex pentastellato Dino Giarrusso...). È lui che concluderà la convention prevista per oggi alle 18.30 in Piazza Duomo, quando si terrà il “battesimo” del nuovo Movimento meridionalista annunciato ormai da settimane dall’ex sindaco Cateno De Luca. Una convention che guarda agli scenari regionali (la corsa alla presidenza della Regione siciliana, in vista delle elezioni di novembre) e a quelli nazionali, ma che ovviamente avrà anche lo scopo di tirare ulteriormente la volata al candidato sindaco di Sicilia Vera Federico Basile.

Un progetto lanciato da Cateno De Luca già nei mesi scorsi e che oggi, anche alla luce dei dati emersi dal sondaggio commissionato da Sicilia Vera che assegna il 3,3% nazionale di intenzione di voto in favore del movimento meridionalista, si conferma la scelta giusta.

“In piazza Duomo oggi pomeriggio afferma Cateno De Luca, scriveremo una nuova pagina di storia della politica. Messina oggi è destinata a diventare il fulcro dei nuovi equilibri politici regionali e nazionali e il nostro nuovo progetto politico è destinato a riscattare non solo il meridione ma l’intero ‘sistema Italia’”.

La manifestazione ha riscosso un notevole interesse in ambito regionale e nazionale. Saranno presenti delegazioni del movimento di Cateno De Luca provenienti da tutta l’Isola e non solo.

Sul palco stasera attesa la presenza di un personaggio di spicco della politica nazionale che ha scelto di sostenere questo nuovo progetto politico e la cui presenza aprirà a nuovi scenari.

In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà presso la sala Monsignor Fasola e in contemporanea verrà trasmessa sul grande schermo della Multisala Apollo.

Domani un convegno che si terrà, con inizio alle 9,30, nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. Il tema: “L’Italia rinasce da Sud o muore di egoismi territoriali”. Sono previsti gli interventi dell’avvocato Emiliano Covino, presidente del Centro studi Fenapi “Sud chiama Nord”; il prof. Raffaele Lupi, docente di Diritto tributario e Scienze delle Finanze all’Università Tor Vergata di Roma; la professoressa Sabrina Conoci, docente di Fisica della materia e delegata della “Missione III” della task force per il Pnrr; Carlotta Previti, già vicesindaca, esperta di finanziamenti europei e tra gli assessori designati nella squadra di Federico Basile; il giornalista e scrittore Pino Aprile, autore del best seller “Terroni” e leader del movimento 24 Agosto-Equità territoriale. A concludere i lavori, Cateno De Luca, nella sua veste di leader di Sicilia Vera e, come detto, “Jeeg Robot”, il personaggio “di livello nazionale” la cui adesione al Movimento meridionalista è stata preannunziata da giorni dallo stesso De Luca.

