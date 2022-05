Amministrative Messina, Basile presenta il programma: 1000 assunzioni

Il programma, quello precedente e il prossimo. A cavallo fra passato e programmazione, ieri sera il candidato di Sicilia Vera Federico Basile a piazza San Vincenzo ha presentato punti cardine della sua visione della città del prossimo quinquennio.

Era accompagnato da Cateno De Luca e dall'intera Giunta, quella confermata rispetto all'ultima amministrazione con l'aggiunta della sola Liana Cannata.

«Abbiamo la consapevolezza che il lavoro fatto dall'amministrazione De Luca - ha detto dal palchetto Federico Basile - ha consentito di portare risorse che consentiranno a questa squadra di poter concretizzare quanto contenuto nel programma che non è il famoso libro dei sogni ma un promemoria delle cose che adesso, con quei fondi, si potranno fare. Il completo utilizzo di oltre un miliardo di finanziamento, reperito o rimodulato in questi anni, rappresenta un obiettivo straordinario. Con queste risorse si potrà dare slancio all'economia cittadina con la realizzazione di opere strategiche destinate a cambiare in meglio il volto della città, creare nuovi posto di lavoro e migliorare la qualità della vita».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata