Venetico, i due Anastasi in campo a fianco di Rizzo

Chiuso il cerchio attorno elezioni alle amministrative 2022 di Venetico, il capogruppo dell'uscente minoranza Nunziello Anastasi, di professione avvocato, insieme al consigliere Pietro Anastasi, ingegnere nonché responsabile dell'Ufficio tecnico comunale di Torregrotta, ufficializzano la loro posizione politica. Volti noti della politica, entrambi hanno una lunga carriera alle spalle.

In particolare, Nunziello Anastasi ha ricoperto la carica di assessore comunale dal 2007 al 2012 con la sindacatura Lamberti. Dal 2017 al 2022 è stato capogruppo di opposizione, e proprio nel 2017 candidato sindaco. Invece, Pietro Anastasi dal 2012 al 2017 è stato capogruppo di opposizione e nel mandato successivo (fino ad oggi) consigliere di minoranza. Dopo un'attenta valutazione, i due esponenti della minoranza hanno deciso di instaurare un dialogo con l'Amministrazione uscente guidata dal primo cittadino Francesco Rizzo. «Proporsi come alternativa credibile, rispetto a un’Amministrazione che si ricandida, significa lavorare a lungo su un progetto e immaginare una squadra capace di realizzarlo – sostengono i due Anastasi – Abbiamo tuttavia dovuto constatare che una compagine politica improvvisata negli ultimi mesi si è, per l’ennesima volta, autoreferenzialmente proposta quale “alternativa”, sbarrando la strada rispetto ad ogni interlocuzione sul candidato a sindaco, come già era avvenuto in occasione delle elezioni del 2012 e del 2017, allorché, quale unico risultato, ha ottenuto una stucchevole frammentazione politica».

