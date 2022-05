Messina alle urne, Ignazio La Russa sabato in città per Fratelli d'Italia

Per presentare la lista di Fratelli d'Italia, in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno, sabato mattina arriveranno a Messina il senatore Ignazio La Russa, vice presidente del Senato, l'onorevole Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo del partito, e Salvo Pogliese, coordinatore della Sicilia orientale di FdI. L'appuntamento con i candidati e i simpatizzanti è alle 11.30 in piazza Santa Caterina. "La scelta di organizzare un incontro in piazza è in linea con la volontà di Fratelli d'Italia di stare tra la gente, ascoltare le istanze dei cittadini ai quali rivolgiamo sempre la massima attenzione con l'impegno di cercare una risoluzione ai loro problemi. Siamo un partito aperto che parla alla gente tra la gente", dicono Elvira Amata, capogruppo di FdI all'Ars, ed Ella Bucalo, deputato nazionale. Fratelli d'Italia per il 12 giugno sosterrà il candidato sindaco Maurizio Croce. E' previsto un punto stampa con i giornalisti alle 11.30.

© Riproduzione riservata