Comunali Messina, quanto guadagneranno gli eletti? I costi possono anche triplicare

Quanto guadagneranno i prossimi amministratori della città? Sembra proprio che siano loro a doverlo decidere. È quello che ha definito la regione siciliana che venerdì sera, nelle pieghe della Finanziaria, ha anche inserito due righe che aprono scenari che sembrano presagire ad un brusco aumento delle indennità un po’ per tutti. L’assemblea ha infatti recepito la norma nazionale con la quale vengono rivisti i parametri economici per i sindaci. Un allineamento chiesto a gran voce dall’Anci regionale ma che, al contrario di quanto avviene nelle regioni a Statuto ordinario, non è automatico. I deputati regionali hanno dato solo facoltà agli enti locali di applicare le nuove “tariffe” e soprattutto hanno specificato, “con oneri a loro carico”, mentre nel resto d’Italia è lo Stato a pagare gli aumenti. Ecco perchè, dopo le elezioni, saranno le nuove amministrazioni (Giunta e Consiglio) a decidere se ritoccare le indennità valutando se ci sono le possibilità economiche per farlo, già quest’anno in invarianza di bilancio. La norma nazionale recepita parte da un punto fermo che poi è il riferimento per tutte le altre retribuzioni: il sindaco di città metropolitana è equiparato al presidente della Regione e quindi gode di una indennità di 13.800 euro lordi mensili. L’altro punto della norma è che questo aumento avviene in maniera graduale con il 45% in più nel 2022, il 68% l’anno prossimo per arrivare a regime nel 2024.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata