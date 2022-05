Messina, incontro tra Croce e Mega. Waterfront, zona Falcata e deposito Gnl i temi sul tappeto

"Questa mattina ho incontrato il presidente dell’Autorità Portuale, Mario Mega: è stata un’occasione per discutere sui temi cruciali per il futuro che attende la città di Messina". E' quanto afferma in una nota Maurizio Croce, candidato del centrodestra alle elezioni comunali di Messina del 12 giugno.

"La lunga riunione è stata scandita da un’estrema cordialità e dal presupposto, condiviso, di analizzare le questioni più calde connesse alla creazione di un circuito virtuoso nel rapporto, indissolubile, tra la città e il mare, avviando e solidificando, in una logica di sinergia strutturale, un percorso strategico legato proprio a questo binomio imprescindibile. Abbiamo discusso di Waterfront, Area Integrata dello Stretto, zona Falcata e, non ultimo, dello spinoso nodo del deposito di Gnl. Il dato fondamentale emerso da questa importante interlocuzione è la volontà dell’Autorità Portuale di tessere con la prossima amministrazione un rapporto strutturale di proficua collaborazione non limitato alla gestione del presente, ma inquadrato in un’ottica prospettica e strategica che deve apportare benefici concreti nella costruzione di un percorso ambizioso che miri alla creazione di sviluppo e ricchezza. Evidentemente questa visione è mancata nel rapporto con la precedente amministrazione. Noi siamo invece convinti che uno sviluppo organico della città di Messina debba giocoforza avere tra i suoi capisaldi strategici un rapporto costante, solido e collaborativo tra Palazzo Zanca e Autorità Portuale».

