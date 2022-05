S. Teresa di Riva, Bartolotta presenta la squadra. Al suo fianco 8 uomini e 4 donne

«Abbiamo messo in piedi una bella squadra, che rappresenta la società in tutte le sfaccettature, il meglio possibile in questo momento a S. Teresa di Riva». Nino Bartolotta ha chiuso ieri la sua lista per le Amministrative del 12 giugno, con la quale punta a tornare a fare il sindaco dopo i tre mandati consecutivi tra il 1992 e il 2003.

L’ultima candidata è Luisa Riganello, che completa così la quota rosa, visto che è sfumata la possibilità di far entrare in lista la dirigente dell’Istituto comprensivo, Enza Interdonato, che Bartolotta ha tentato di convincere fino all’ultimo.

La compagine “Noi per Santa Teresa di Riva”, presentata nel comitato elettorale inaugurato ieri sera sul corso Regina Margherita, a pochi metri da piazza Municipio, è quindi formata da 8 uomini - Lorenzo Alessandro (21 anni, il più giovane), Roberto Moschella, Giuseppe Micali, Giuseppe Migliastro, Antonio Scarcella, Maurizio Smiroldo, Salvatore Trimarchi e Santino Veri - e 4 donne ovvero Martina Lombardo, Cristina Pacher, Lucia Sansone e Luisa Riganello. Cinque sono consiglieri uscenti, Veri e Pacher dalla maggioranza (abbandonata nelle scorse settimane), Scarcella, Migliastro e Sansone dalla minoranza; Moschella è stato consigliere dal 1994 al 1998 e dal 2007 al 2012, tutti gli altri sono alla prima candidatura (Micali è stato assessore per nove mesi tra il 2005 e il 2006).

«C’è sempre qualcosa in più che vorresti fare ma non c’è rammarico o delusione - dice Nino Bartolotta - non siamo il monocolore, da noi differenze e provenienze diverse arricchiscono la squadra».

